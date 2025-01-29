Ушла из жизни 100-летняя ростовчанка — участница Сталинградской битвы Евгения Тюкина

Накануне годовщины Сталинградской битвы (2 февраля отмечается День воинской славы) 28 января ушла из жизни одна из последних участниц этих боёв Евгения Степановна Тюкина — во время Великой Отечественной войны она была медиком и спасала жизни раненых на поле боя.
7 января Е. С. Тюкиной исполнилось 100 лет. С юбилеем её поздравили председатель Совета ветеранов Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону В. Н. Герасимов, руководитель городского клуба ветеранов и молодёжи «Патриот» В. А. Солдатенко. Членом этого клуба она была более 30 лет и, пока позволяло здоровье, проводила «Уроки мужества» в школах. Медик, спасавший человеческие жизни на фронте, она и в мирное время всей душой болела за свою страну.
Евгения Степановна родилась в 1925 году на Кубани. Школу и медицинское училище окончила в Воронеже. Свой боевой путь начала в июле 1942 года в Сталинградском военном госпитале. С 1943 года в составе 41-й Гвардейской стрелковой дивизии прошла от Сталинграда до Австрии. Участвовала в освобождении Румынии, Венгрии, Австрии. Младший лейтенант медицинской службы Евгения Степановна Тюкина День Победы встретила в Австрии.
Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Сталинграда», «За освобождение Будапешта», «За освобождение Вены», «За Победу над Германией» и «За боевые заслуги».
Ростовская-на-Дону городская организация ветеранов глубоко скорбит о невосполнимой потере в её рядах и приносит соболезнования родным и близким Евгении Степановны.