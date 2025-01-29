Ушла из жизни 100-летняя ростовчанка — участница Сталинградской битвы Евгения Тюкина

7 января Е. С. Тюкиной исполнилось 100 лет. С юбилеем её поздравили председатель Совета ветеранов Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону В. Н. Герасимов, руководитель городского клуба ветеранов и молодёжи «Патриот» В. А. Солдатенко. Членом этого клуба она была более 30 лет и, пока позволяло здоровье, проводила «Уроки мужества» в школах. Медик, спасавший человеческие жизни на фронте, она и в мирное время всей душой болела за свою страну.