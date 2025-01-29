Движение транспорта ограничат по улице Пискунова в Иркутске до 5 мая. Об этом сообщили в пресс-службе администрации областного центра. Запрет на проезд начнет действовать с 19 февраля.
— С 8:00 19 февраля до 20:00 5 мая будет ограничено движение транспорта по улице Пискунова в районе дома № 147б, — уточнили в администрации города.
Ограничение в движении связаны с проведением реконструкции напорного трубопровода Ду-225 от канализационно-насосной станции 21 до Космического проезда с устройством КНС «Нижний бьеф».
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области родители почти 11 тысяч детей получили единое пособие на детей.