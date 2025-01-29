В Приморье идет подготовка к открытию авиасообщения на новый курорт КНДР

Первый тестовый рейс пассажирского поезда по маршруту Владивосток — Хасан — Туманган — Раджин (КНДР) состоялся 24 — 26 января. Власти Приморья ожидают, что ж/д маршрут будет востребован среди туристов, и уже в этом году его выберут несколько тысяч человек. В 2025 году также планируется открытие авиасообщения между столицей края и северокорейским Вонсаном, где достраивают огромный курортный комплекс Вонсан-Кальма, сообщает ИА.
«В прошлом году нам уже удалось успешно возобновить пассажирское авиасообщение по маршруту Владивосток — Пхеньян. Сейчас мы ведем работу по открытию в текущем году маршрута Владивосток — Вонсан (Кальма). Речь идет про быстроразвивающийся район пляжного отдыха в КНДР», — приводит пресс-служба краевого правительства слова руководителя агентства международного сотрудничества Приморья Алексея Старичкова.
Огромный курортный комплекс Вонсан-Кальма с 5-километровой пляжной полосой строится на восточном побережье Северной Кореи. Его возведение начали в 2018 году и планировали открыть в 2020-м, но вмешался ковид. Сейчас открытие запланировано на май 2025 года. Недавно ЦТАК (18+) опубликовало фото и видео курорта, делами строительства которого руководил лидер КНДР Ким Чен Ын. Площадь туристической курортной зоны охватывает 2,8 км², она в себя будет включать 54 отеля, множество ресторанов, спа-комплексов, магазинов, а также аквапарк, кинотеатр, стадион и аэродром.
Пассажирское железнодорожное сообщение по маршруту Хасан — Туманган было восстановлено в 2024 году. По данным агентства, уже более тысячи пассажиров проехали по этому маршруту. Такую же динамику власти Приморья прогнозируют и по маршруту Владивосток — Хасан — Туманган — Раджин.
«В прошлом году Раджин посетили около 400 российских туристов. Ожидается, что в этом году их будет несколько тысяч благодаря новому поезду, который состоит из комфортабельных современных российских вагонов типа купе», — говорится в сообщении.
Как отмечают в агентстве международного сотрудничества, предполагается, что новый рейс из Владивостока в Раджин ляжет в основу новых турпродуктов, которые в скором времени подготовят и предложат путешественникам туркомпании Приморья.
«Переговоры прошли успешно. Мы дали очень высокую оценку готовности наших партнеров в Раджине принимать туристические делегации», — сказал Алексей Старичков.
Первые большие туристические группы смогут посетить Раджин весной. По словам главы агентства, в этой части КНДР можно насладиться природой, посетить исторические места, почтить память советских воинов, которые погибли в августе 1945 года, освобождая Корею от японского оккупационного господства. Кроме того, в Раджине развит пляжный отдых.