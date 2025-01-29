В Приморье идет подготовка к открытию авиасообщения на новый курорт КНДР

Огромный курортный комплекс Вонсан-Кальма с 5-километровой пляжной полосой строится на восточном побережье Северной Кореи. Его возведение начали в 2018 году и планировали открыть в 2020-м, но вмешался ковид. Сейчас открытие запланировано на май 2025 года. Недавно ЦТАК (18+) опубликовало фото и видео курорта, делами строительства которого руководил лидер КНДР Ким Чен Ын. Площадь туристической курортной зоны охватывает 2,8 км², она в себя будет включать 54 отеля, множество ресторанов, спа-комплексов, магазинов, а также аквапарк, кинотеатр, стадион и аэродром.