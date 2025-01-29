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Еще один авиарейс из Нижнего Новгорода задержали 29 января

Время в пути займет у пассажиров 1,5 часа.

Источник: Нижегородская правда

Еще один авиарейс из Нижнего Новгорода задержали 29 января, сообщается на онлайн-табло аэропорта имени В. П. Чкалова.

Речь идет о рейсе до Уфы. Он был запланирован на 18:45, но задержан на 1,5 часа — до 20:20.

Из-за чего произошла задержка — не уточняется. За полет отвечает авиакомпания «Икар». Время в пути займет у пассажиров 1,5 часа.

Напомним, в Нижнем Новгороде один рейс из Шарм-эль-Шейха ушёл на запасной аэродром из-за атаки БПЛА в ночь с 28 на 29 января. Сейчас аэропорт имени В. П. Чкалова работает в штатном режиме, ограничений на выполнение взлетно-посадочных операций нет.

Кроме того, задержан авиарейс из Нижнего Новгорода в Минск на два часа. По первоначальному расписанию, самолет должен был вылететь в 12:20, но рейс перенесли на 14:30. За полет тоже отвечает авиакомпания «Икар».

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что сегодня ночью над Нижегородской областью было уничтожено 3 беспилотника.