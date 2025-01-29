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В Омске восстановили движение троллейбусов № 8 и № 15

Троллейбусы вновь ходят до конечной остановки.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты филиала «Энергохозяйство» восстановили движение троллейбусов № 8 и № 15 до остановки «Улица Гашека». Аварийные бригады отремонтировали участок контактной сети на улице Новокирпичной. Об этом сообщил мэр Омска Сергей Шелест в Telegram-канале.

Напомним, что сегодня утром в Омске сгорел муниципальный автобус. Из-за пожара произошел обрыв троллейбусной контактной сети. Движение троллейбусов № 8 и № 15 было временно ограничено.

Ранее мы сообщали, что мэр Омска Сергей Шелест прокомментировал произошедшее возгорание муниципального автобуса.