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Во Владивостоке полиция помогла мужчине без определенного места жительства

После медицинского осмотра мужчину определят в приют.

Источник: ГУ МВД

Во Владивостоке сотрудники полиции обнаружили в подъезде многоквартирного дома мужчину, находящегося в трудной жизненной ситуации. Ему помогут обрести временное жилище, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю.

Публикацию о неизвестном мужчине, проживающем в подъезде дома на улице Некрасовской во Владивостоке, полицейские увидели в ходе мониторинга социальных сетей. Предположительно, что у гражданина не было определенного места жительства.

Сотрудники полиции приехали по указанному адресу и установили личность мужчины. Участковый отдела полиции Ленинского района вызвал бригаду скорой помощи для того, чтобы гражданина доставили в медицинское учреждение для обследования и оказания помощи.

Далее сотрудники социальных служб займутся определением мужчины в приют.