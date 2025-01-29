Во Владивостоке полиция помогла мужчине без определенного места жительства

Во Владивостоке сотрудники полиции обнаружили в подъезде многоквартирного дома мужчину, находящегося в трудной жизненной ситуации. Ему помогут обрести временное жилище, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю.
Публикацию о неизвестном мужчине, проживающем в подъезде дома на улице Некрасовской во Владивостоке, полицейские увидели в ходе мониторинга социальных сетей. Предположительно, что у гражданина не было определенного места жительства.
Сотрудники полиции приехали по указанному адресу и установили личность мужчины. Участковый отдела полиции Ленинского района вызвал бригаду скорой помощи для того, чтобы гражданина доставили в медицинское учреждение для обследования и оказания помощи.
Далее сотрудники социальных служб займутся определением мужчины в приют.