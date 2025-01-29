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Очередная сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Астане

В Астане 1—2 февраля будет проходить очередная городская сельскохозяйственная ярмарка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкойн+ на официальный сайт столичного акимата.

Источник: Baigenews

Здесь будут представлены продукты от местных фермеров и производителей из различных регионов Казахстана — Акмолинской, Абайской, Восточно-Казахстанской и Кызылординской областей. Жители и гости города смогут купить овощи и фрукты, мясо, мучные и молочные продукты, выпечку, натуральные соки, варенье, джемы и многое другое.

Мероприятия будет проходить в торгово-развлекательном центре ТРЦ «Koktal» по адресу: проспект Нургиса Тлендиева, 12а.

Ярмарка будет работать каждые выходные с 10:00 утра до 22:00 часов вечера.

торговля
сельское хозяйство