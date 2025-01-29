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Мощная вспышка произошла на Солнце

Ее продолжительность составила 48 минут.

МОСКВА, 29 января /ТАСС/. Вспышка класса М зарегистрирована в среду утром на Солнце, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

«29 января в 07:08 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3977 (N23E70) зарегистрирована вспышка M1.0 продолжительностью 48 минут», — сообщает ИПГ.

Кроме того, по информации на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, в среду произошли еще две вспышки класса С.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.