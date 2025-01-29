Мощная вспышка произошла на Солнце

МОСКВА, 29 января /ТАСС/. Вспышка класса М зарегистрирована в среду утром на Солнце, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).
«29 января в 07:08 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3977 (N23E70) зарегистрирована вспышка M1.0 продолжительностью 48 минут», — сообщает ИПГ.
Кроме того, по информации на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, в среду произошли еще две вспышки класса С.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.