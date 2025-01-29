В Башкирии на 13% выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом

В Башкирии растет число заболеваний ОРВИ и гриппом. Как рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, рост случаев инфицирования составил 12,9%.
Чаще всего вирусными инфекциями заражаются дети школьного возраста, говорят специалисты. Рост количества заболевших среди детей от 7 до 14 лет обусловлен активностью вирусов гриппа.
В надзорном ведомстве обратились к родителям школьников с просьбой не отправлять детей на занятия, если они заметили симптомы ОРВИ или гриппа.
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