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В Башкирии на 13% выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом

Рост заболеваемости особенно заметен среди детей в возрасте от 7 до 14 лет.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии растет число заболеваний ОРВИ и гриппом. Как рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, рост случаев инфицирования составил 12,9%.

Чаще всего вирусными инфекциями заражаются дети школьного возраста, говорят специалисты. Рост количества заболевших среди детей от 7 до 14 лет обусловлен активностью вирусов гриппа.

В надзорном ведомстве обратились к родителям школьников с просьбой не отправлять детей на занятия, если они заметили симптомы ОРВИ или гриппа.

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