Шесть видов респираторных вирусов зафиксировали в Ростовской области

На четвёртой неделе января, с 20 по 26 число, в Ростовской области было зарегистрировано шесть видов респираторных вирусов. Об этом рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.
Были зафиксированы следующие виды вирусов: риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус, РС-вирус, вирусы гриппа А и В. Отмечено, что уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом не выходит за рамки пороговых значений. Эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу находится на контроле санитарных врачей.
Чтобы не заболеть гриппом и ОРВИ специалисты советуют мыть руки с мылом после того, как человек пришёл из мест массового скопления людей, использовать лицевые маски, вести здоровый образ жизни. Напомним, именно здоровье стало одной из причин, по которым глава администрации Алексей Логвиненко покинул свой пост.