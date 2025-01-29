Шесть видов респираторных вирусов зафиксировали в Ростовской области

Чтобы не заболеть гриппом и ОРВИ специалисты советуют мыть руки с мылом после того, как человек пришёл из мест массового скопления людей, использовать лицевые маски, вести здоровый образ жизни. Напомним, именно здоровье стало одной из причин, по которым глава администрации Алексей Логвиненко покинул свой пост.