Что изменится в России с 1 февраля 2025 года: индексация почти 30 выплат и не только

Материнский капитал на первого, второго или третьего ребенка, который стал членом семьи с 1 января 2020 года Станет 690 266,95 рубля.

Материнский капитал на второго или третьего ребенка, если до этого выплата уже использовалась Станет 221 895,1 рубля.

Материнский капитал на второго ребенка, который появился в семье в 2025 году, или на третьего, если второй стал ее членом до 2007-го Станет 912 162,09 рубля.

Единоразовое пособие при появлении в семье ребенка Станет 26 941,71 рубля плюс районные коэффициенты.

Единоразовое пособие за взятие из детского дома братьев с сестрами или ребенка-инвалида Станет 205 856,65 рубля.

Ежемесячное пособие на ребенка, отца которого призвали на службу Станет 18 284,99 рубля.

Единоразовое пособие родителям, которые стали опекунами ребенка Станет 26 941,71 рубля.

Единоразовое пособие беременной супруге призывника Станет 42 664,99 рубля.

Единоразовое пособие беременной женщине, которая потеряла работу из-за ликвидации компании Станет 1010,3 рубля.

Самая большая ежемесячная выплата безработным Станет 15 043,78 рубля.

Самая высокая единоразовая выплата после травмы в рабочее время Станет 154 920,77 рубля.

Самая большая ежемесячная страховая выплата из-за травмы в рабочие часы Станет 119 118,52 рубля.

Ежемесячное пособие Героям Труда Станет 98 194,29 рубля.

Ежемесячное пособие полным кавалерам ордена Трудовой Славы Станет 72 417,28 рубля.

Ежемесячное пособие ветеранам боевых действий Станет 4582,06 рубля.

Ежемесячное пособие участникам Великой Отечественной войны Станет 6246 рубля.

Ежемесячное пособие инвалидам первой группы Станет 5830,69 рубля.

Ежемесячное пособие инвалидам второй группы Станет 4165,15 рубля.

Ежемесячное пособие инвалидам третьей группы Станет 3333,34 рубля.

Ежегодное пособие на содержание пса-поводыря Станет 37 832,52 рубля.

Ежемесячное пособие ставшим инвалидами на войне Станет 3632,26 рубля.

Ежемесячное пособие детям-инвалидам Станет 4164,04 рубля.

Ежегодное пособие за инвалидность первой или второй группы, полученную во время радиационной аварии Станет 2420,17 рубля.

Ежегодное пособие за инвалидность третьей группы, полученную во время радиационной аварии Станет 1936,18 рубля.

Максимальное ежегодное пособие на поднятие уровня здоровья ликвидатора радиационных аварий Станет 1452,10 рубля.

Единоразовое пособие семьям, которые лишились кормильца из-за радиационной аварии Станет 48 402,96 рубля.

Единоразовое пособие родителям, которые потеряли ребенка из-за радиационной аварии Станет 24 201,56 рубля.

Пособие на организацию похорон Станет 9165,37 рубля.

Пенсии всех пожилых людей Проиндексируются до уровня фактической инфляции — на 2,2%.

Пенсии летчиков и шахтеров Сумма надбавки будет зависеть от стажа.

Реестр нелегальных мигрантов Заработает с 5 февраля на сайте Министерства внутренних дел России и будет обновляться раз в сутки.

Креативные индустрии — отдельный сектор экономики Компании из этой сферы смогут рассчитывать на государственную финансовую, имущественную или информационную помощь.

Конфискованное имущество граждан — регионам Собственность муниципалитетов пополнится бытовой химией, продовольствием, сельскохозяйственной продукцией, телефонами, компьютерами, бытовой техникой, лекарствами и мебелью, которые полагается использовать для оказания гуманитарной помощи.