Что изменится в России с 1 февраля 2025 года: индексация почти 30 выплат и не только

Перемены, как всегда бывает в начале месяца, вновь торопятся к россиянам с 1 февраля 2025 года. Вникаем, какие новые выплаты ждут родителей, безработных, ветеранов, инвалидов, пенсионеров и людей, пострадавших из-за радиации или потерявших родственника, а также что нового придет в миграционную, предпринимательскую и педагогическую сферы.
Изменения в финансовой сфере
С 1 февраля проиндексируют почти 30 выплат. Денежные прибавки ждут родителей, безработных, ветеранов, инвалидов, пенсионеров, людей, пострадавших из-за радиации или потерявших родственника.
Индексация материнского капитала
- Выплата на первого, второго или третьего ребенка, который стал членом семьи с 1 января 2020 года, поднимется с 630 380,78 рубля до 690 266,95 рубля.
- Доплата на второго или третьего ребенка, если до этого материнский капитал уже использовался, изменится с 202 643,96 рубля до 221 895,1 рубля.
- Выплата на второго ребенка, который появился в семье в 2025 году, или на третьего, если второй стал ее членом до 2007-го, вырастет с 833 024,74 рубля до 912 162,09 рубля.
Индексация детских выплат
- Единоразовое пособие при появлении в семье ребенка поднимется с 24 604,3 рубля до 26 941,71 рубля. Вдобавок накинутся районные коэффициенты.
- Единоразовое пособие за взятие из детского дома братьев с сестрами или ребенка-инвалида изменится с 187 996,94 рубля до 205 856,65 рубля.
- Ежемесячное пособие на ребенка, отца которого призвали на службу, вырастет с 16 698,63 рубля до 18 284,99 рубля.
- Единоразовое пособие родителям, которые стали опекунами ребенка, поменяется с 24 604,3 рубля до 26 941,71 рубля.
Индексация выплат беременным
- Единоразовое пособие супруге призывника поднимется с 38 963,47 рубля до 42 664,99 рубля.
- Единоразовое пособие женщине, которая потеряла работу из-за ликвидации компании, изменится с 922,65 рубля до 1010,3 рубля.
Индексация выплат трудящимся
- Самая большая ежемесячная выплата безработным вырастет с 13 738,61 рубля до 15 043,78 рубля.
- Самая высокая единоразовая выплата после травмы в рабочее время поднимется со 141 480,16 рубля до 154 920,77 рубля.
- Самая большая ежемесячная страховая выплата из-за травмы в рабочие часы изменится с 108 784,04 рубля до 119 118,52 рубля.
Индексация выплат ветеранам
- Ежемесячное пособие Героям Труда вырастет с 89 675,14 рубля до 98 194,29 рубля.
- Ежемесячное пособие полным кавалерам ордена Трудовой Славы поднимется с 66 134,5 рубля до 72 417,28 рубля.
- Ежемесячное пособие ветеранам боевых действий изменится с 4184,53 рубля до 4582,06 рубля.
- Ежемесячное пособие участникам Великой Отечественной войны возрастет с 5704,11 рубля до 6246 рубля.
Индексация выплат инвалидам
- Ежемесячное пособие инвалидам первой группы вырастет с 5324,84 рубля до 5830,69 рубля.
- Ежемесячное пособие инвалидам второй группы поднимется с 3802,78 рубля до 4165,15 рубля.
- Ежемесячное пособие инвалидам третьей группы изменится с 3044,15 рубля до 3333,34 рубля.
- Ежегодное пособие на содержание пса-поводыря возрастет с 34 550,25 рубля до 37 832,52 рубля.
- Ежемесячное пособие ставшим инвалидами на войне повысится с 3317,13 рубля до 3632,26 рубля.
- Ежемесячное пособие детям-инвалидам подымется с 3802,78 рубля до 4164,04 рубля.
- Ежегодное пособие за инвалидность первой или второй группы, полученную во время радиационной аварии, поднимется с 2210,2 рубля до 2420,17 рубля.
- Ежегодное пособие за инвалидность третьей группы, полученную во время радиационной аварии, изменится с 1768,2 рубля до 1936,18 рубля.
Индексация выплат пострадавшим из-за радиации
- Максимальное ежегодное пособие на поднятие уровня здоровья ликвидатора радиационных аварий вырастет с 1326,13 рубля до 1452,10 рубля.
- Единоразовое пособие семьям, которые лишились кормильца из-за радиационной аварии, поднимется с 44 203,62 рубля до 48 402,96 рубля.
- Единоразовое пособие родителям, которые потеряли ребенка из-за радиационной аварии, изменится с 22 101,88 рубля до 24 201,56 рубля.
Индексация выплат на погребение
Пособие на организацию похорон возрастет с 8370,2 рубля до 9165,37 рубля.
Индексация пенсий
- Выплаты пожилым людям в феврале проиндексируют до уровня фактической инфляции — на 2,2%.
- Повысятся пенсии летчиков и шахтеров. Сумма надбавки будет зависеть от стажа.
Изменения в миграционной сфере
- С 5 февраля на сайте Министерства внутренних дел России заработает реестр нелегальных мигрантов, который будет обновляться раз в сутки. Кроме того, постановления о депортации теперь сможет выдавать не только суд, но и полиция.
- Нелегальным мигрантам из реестра будет нельзя жениться или выходить замуж, открывать бизнес, приобретать недвижимость или автомобили, учиться в автошколах и пользоваться водительским удостоверением, заводить в банках счет или осуществлять финансовые переводы и перемещаться между городами страны. За оказание запрещенных услуг лицам, которые подлежат депортации, россиянам грозят штрафы от 5000 до 500 000 рублей.
Изменения в бизнес-сфере
С 5 февраля креативные индустрии признают отдельным сектором экономики, который станет подведомственен Министерству экономического развития России. Компании, представляющие эту сферу, смогут рассчитывать на государственную финансовую, имущественную или информационную помощь. В частности речь идет о предпринимателях из кинематографа, архитектуры, дизайна, IT, производства игрушек и видеоигр, народного творчества и исполнительской деятельности.
Изменения в региональной жизни
С 5 февраля регионы смогут по закону распоряжаться конфискованным после административного правонарушения имуществом граждан. Таким образом, собственность муниципалитетов пополнится бытовой химией, продовольствием, сельскохозяйственной продукцией, телефонами, компьютерами, бытовой техникой, лекарствами и мебелью. Регионам полагается использовать такое имущество для оказания гуманитарной помощи.
Изменения в педагогической сфере
В феврале Министерство просвещения России начнет создавать реестр лиц, которых официально наделят правом помогать трудным подросткам выйти из сложных жизненных ситуаций. Желающих стать наставниками обяжут пройти специальное обучение. Иноагенты не смогут занимать такие должности.
Памятка россиянину: что изменится в России с 1 февраля 2025 года
|Материнский капитал на первого, второго или третьего ребенка, который стал членом семьи с 1 января 2020 года
|Станет 690 266,95 рубля.
|Материнский капитал на второго или третьего ребенка, если до этого выплата уже использовалась
|Станет 221 895,1 рубля.
|Материнский капитал на второго ребенка, который появился в семье в 2025 году, или на третьего, если второй стал ее членом до 2007-го
|Станет 912 162,09 рубля.
|Единоразовое пособие при появлении в семье ребенка
|Станет 26 941,71 рубля плюс районные коэффициенты.
|Единоразовое пособие за взятие из детского дома братьев с сестрами или ребенка-инвалида
|Станет 205 856,65 рубля.
|Ежемесячное пособие на ребенка, отца которого призвали на службу
|Станет 18 284,99 рубля.
|Единоразовое пособие родителям, которые стали опекунами ребенка
|Станет 26 941,71 рубля.
|Единоразовое пособие беременной супруге призывника
|Станет 42 664,99 рубля.
|Единоразовое пособие беременной женщине, которая потеряла работу из-за ликвидации компании
|Станет 1010,3 рубля.
|Самая большая ежемесячная выплата безработным
|Станет 15 043,78 рубля.
|Самая высокая единоразовая выплата после травмы в рабочее время
|Станет 154 920,77 рубля.
|Самая большая ежемесячная страховая выплата из-за травмы в рабочие часы
|Станет 119 118,52 рубля.
|Ежемесячное пособие Героям Труда
|Станет 98 194,29 рубля.
|Ежемесячное пособие полным кавалерам ордена Трудовой Славы
|Станет 72 417,28 рубля.
|Ежемесячное пособие ветеранам боевых действий
|Станет 4582,06 рубля.
|Ежемесячное пособие участникам Великой Отечественной войны
|Станет 6246 рубля.
|Ежемесячное пособие инвалидам первой группы
|Станет 5830,69 рубля.
|Ежемесячное пособие инвалидам второй группы
|Станет 4165,15 рубля.
|Ежемесячное пособие инвалидам третьей группы
|Станет 3333,34 рубля.
|Ежегодное пособие на содержание пса-поводыря
|Станет 37 832,52 рубля.
|Ежемесячное пособие ставшим инвалидами на войне
|Станет 3632,26 рубля.
|Ежемесячное пособие детям-инвалидам
|Станет 4164,04 рубля.
|Ежегодное пособие за инвалидность первой или второй группы, полученную во время радиационной аварии
|Станет 2420,17 рубля.
|Ежегодное пособие за инвалидность третьей группы, полученную во время радиационной аварии
|Станет 1936,18 рубля.
|Максимальное ежегодное пособие на поднятие уровня здоровья ликвидатора радиационных аварий
|Станет 1452,10 рубля.
|Единоразовое пособие семьям, которые лишились кормильца из-за радиационной аварии
|Станет 48 402,96 рубля.
|Единоразовое пособие родителям, которые потеряли ребенка из-за радиационной аварии
|Станет 24 201,56 рубля.
|Пособие на организацию похорон
|Станет 9165,37 рубля.
|Пенсии всех пожилых людей
|Проиндексируются до уровня фактической инфляции — на 2,2%.
|Пенсии летчиков и шахтеров
|Сумма надбавки будет зависеть от стажа.
|Реестр нелегальных мигрантов
|Заработает с 5 февраля на сайте Министерства внутренних дел России и будет обновляться раз в сутки.
|Креативные индустрии — отдельный сектор экономики
|Компании из этой сферы смогут рассчитывать на государственную финансовую, имущественную или информационную помощь.
|Конфискованное имущество граждан — регионам
|Собственность муниципалитетов пополнится бытовой химией, продовольствием, сельскохозяйственной продукцией, телефонами, компьютерами, бытовой техникой, лекарствами и мебелью, которые полагается использовать для оказания гуманитарной помощи.
|Создание реестра лиц для помощи трудным подросткам
|Желающих стать наставниками обяжут пройти специальное обучение.