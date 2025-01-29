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Новосибирский депутат Игорь Украинцев останется в СИЗО

НОВОСИБИРСК, 29 января, ФедералПресс. Суд Новосибирска продлил заключение под стражей депутату горсовета Игорю Украинцеву. Об этом «ФедералПресс» сообщил один из депутатов народного избранника Геннадий Черкасов.

«Игорь Украинцев останется под стражей до 29 марта. Настрой у него боевой, дело расследуется», — отметил адвокат.

Защита также подала апелляцию на решение суда, посчитав продление ареста незаконным.

Напомним, что депутат горсовет Игорь Украинцев находится в СИЗО с мая прошлого года. Он обвиняется в получении взятки 3,5 миллиона рублей от руководителя строительного холдинга «Стрижи» Игоря Белокобыльского. Деньги якобы предназначались для лоббирования интересов бизнеса. Депутату грозит до 15 лишения свободы. Обвинения в свой адрес Украинцев полностью отрицает.