Новосибирский депутат Игорь Украинцев останется в СИЗО

Напомним, что депутат горсовет Игорь Украинцев находится в СИЗО с мая прошлого года. Он обвиняется в получении взятки 3,5 миллиона рублей от руководителя строительного холдинга «Стрижи» Игоря Белокобыльского. Деньги якобы предназначались для лоббирования интересов бизнеса. Депутату грозит до 15 лишения свободы. Обвинения в свой адрес Украинцев полностью отрицает.