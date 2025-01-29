В Самаре объявлен карантин по водной лихорадке

В связи с этим в указанном жилом помещении, которым владеет Дианова Л. П., введен карантин. Территория в радиусе 1 км признана неблагополучным пунктом по лептоспирозу. Ее посещение посторонним лицам запрещено. На территории проведут обследования, вакцинацию, а также специальные мероприятия.