В Поморье создали калькулятор для оценки УЗИ сердца детей с учетом региональной специфики

Исследователи изучили около 4 тыс. медицинских протоколов эхокардиографии здоровых детей из Архангельской области и вычислили нормы размеров сердца для юных жителей региона от 1 года до 15 лет. «До года нецелесообразно, в этом возрасте ребенку трудно провести такое исследование, он крутится и плачет. А после 15 лет они зачастую уже ростом 180 см, и у них данные практически как у взрослых», — отметила собеседница агентства. Дети обследовались в отделении функциональной диагностики Архангельской областной детской клинической больницы имени Выжлецова с 2016 по 2022 год.