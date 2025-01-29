В Поморье создали калькулятор для оценки УЗИ сердца детей с учетом региональной специфики

АРХАНГЕЛЬСК, 29 января. /ТАСС/. Цифровой калькулятор, который помогает оценить результаты ультразвукового исследования сердца детей с учетом специфики региона проживания создали в Северном Арктическом федеральном университете (САФУ, Архангельск), сказала одна из авторов разработки, доцент кафедры биологии человека и биотехнических систем Высшей школы естественных наук и технологий САФУ Ольга Карякина.
«Норм для Архангельской области не было, мы их создали. Врачи пользовались таблицами без привязки к региону, но на сегодняшний день, например, у детей в Сибири совершенно другие показатели. Мы создали цифровой калькулятор, интерпретирующий результаты ультразвукового обследования сердца детей с учетом региона проживания», — сказала Карякина.
Исследователи изучили около 4 тыс. медицинских протоколов эхокардиографии здоровых детей из Архангельской области и вычислили нормы размеров сердца для юных жителей региона от 1 года до 15 лет. «До года нецелесообразно, в этом возрасте ребенку трудно провести такое исследование, он крутится и плачет. А после 15 лет они зачастую уже ростом 180 см, и у них данные практически как у взрослых», — отметила собеседница агентства. Дети обследовались в отделении функциональной диагностики Архангельской областной детской клинической больницы имени Выжлецова с 2016 по 2022 год.
Ученые создали приложение, которое поможет врачам интерпретировать результаты эхокардиографических исследований, основываясь на данных о здоровых детях. Исследования показали, что размеры сердца у здоровых детей Архангельской области находятся на нижней границе в сравнении с детьми из других регионов России. Использование этого приложения поможет врачам получить более точные результаты и снизить количество случаев некорректной диагностики.
Северная специфика.
Сложные эколого-климатические условия Севера влияют на рост и развитие организма ребенка, в том числе на функционирование сердечно-сосудистой системы. «Эколого-климатические и социально-экономические условия Архангельской области ухудшают работу защитных механизмов организма уже во время развития плода. Это может проявляться в том, что система кровообращения начинает работать с большим напряжением», — добавила Карякина.
Результаты были опубликованы в журнале медико-биологических исследований. В дальнейшем точность данных может еще возрасти за счет увеличения объема анализируемых результатов и применения нейронных сетей для их обработки.