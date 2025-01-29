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Мощная вспышка произошла на Солнце

МИНСК, 29 янв — Sputnik. Вспышка класса М зарегистрирована в среду утром на Солнце, об том сообщается на сайте Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

Источник: AP / Solar Dynamics Observatory/NASA

Вспышка M1.0 произошла 29 января в 07:08 по минскому времени в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3977 (N23E70), ее продолжительность составила 48 минут.

Помимо того, зафиксированы также две вспышки класса С.

Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы. Ее облака, достигая Земли, могут вызывать магнитные бури.

Магнитная буря оказывает влияние на метеочувствительных людей, а также на качество связи, навигацию, и может спровоцировать полярные сияния даже в тропиках.

Классы вспышек

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на классы. Их пять: A, B, C, M и X.

Минимальный класс — A0.0 — соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на кв. м. Когда мощность увеличивается в 10 раз, присваивается следующая буква.

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