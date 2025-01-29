Мощная вспышка произошла на Солнце

Вспышка M1.0 произошла 29 января в 07:08 по минскому времени в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3977 (N23E70), ее продолжительность составила 48 минут.
Помимо того, зафиксированы также две вспышки класса С.
Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы. Ее облака, достигая Земли, могут вызывать магнитные бури.
Магнитная буря оказывает влияние на метеочувствительных людей, а также на качество связи, навигацию, и может спровоцировать полярные сияния даже в тропиках.
Классы вспышек
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на классы. Их пять: A, B, C, M и X.
Минимальный класс — A0.0 — соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на кв. м. Когда мощность увеличивается в 10 раз, присваивается следующая буква.