Дезинфекция транспорта на границе Беларуси подорожает до 120 рублей

В Беларуси увеличивается стоимость дезинфекции некоторых транспортных средств на границе, сообщили в Государственном таможенном комитете.
В ГТК напомнили, что при въезде в Беларусь транспортные средства подлежат обязательной дезинфекции. И таможенными органами осуществляется проверка контрольных марок на авто, которые подтверждают прохождение дезинфекций при въезде через погранпункты «Бенякони», «Григоровщина», «Каменный Лог» и «Козловичи».
И с 1 февраля 2025-го организация, оказывающая услуги по обязательной дезинфекции транспорта, повышает до 120 белорусских рублей тариф на дезинфекцию грузовиков. Дезинфекция легковушек на границе Беларуси с 1 февраля 2025 года будет осуществляться по прежним тарифам.
— Для легковых автомобилей и автобусов стоимость услуги остается прежней — 2 белрубля и 30 белрублей соответственно, — прокомментировали в ГТК.
Также в таможне напомнили, что, если у водителя или владельца ТС не будет действительной бумажной или электронной контрольной марки, если он откажется ее приобретать, то такое транспортное средство не может быть ввезено в Беларусь.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко продлил программу льготного кредитования на BELGEE для белорусов.
Также ГПК Беларуси показал обстановку на границе с Украиной.