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В Челябинске вновь объявлен режим «черного неба»

В Челябинске вновь объявлен режим «черного неба», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации синоптиков, 29—31 января 2025 года в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ.

В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями с 19:00 29 января до 17:00 31-го в Челябинске и Коркино объявляется предупреждение о НМУ первой степени опасности.

С 05:00 30 января до 17:00 31-го смог прогнозируется также в Карабаше, Сатке и Златоусте.

В четверг на Южном Урале облачно с прояснением, ночью в большинстве районов, днем местами пройдет небольшой снег, мокрый снег, ночью в горах — умеренный. В отдельных районах образуются гололедные явления (гололед, налипание мокрого снега на провода и предметы, на дорогах гололедица). Ветер неустойчивый и слабый — 1−6 м/с. Температура воздуха 30 января ночью минус 8−13, при прояснении — до 18, на крайнем западе — до 4, днем минус 1−6, в восточной половине — до 11 градусов.

В пятницу также облачно с прояснениями: ночью местами небольшой снег, в восточной половине минус 8−13, при прояснении до 18, в западной — 3−8 ниже нуля; днем 31 января небольшой, местами — умеренный снег, от нуля до минус 5 градусов. Ветер южный, юго-восточный, его скорость 2−7 м/с.

В субботу все еще облачно с прояснением: ночью небольшой, местами — умеренный снег, минус 1−6, при прояснении — до 11 градусов; днем 1 февраля местами небольшой снег, мокрый снег, от минус до плюс 4 градусов. Ветер уже западный 2−7 м/с.

экология