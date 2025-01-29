В Челябинске вновь объявлен режим «черного неба»

По информации синоптиков,
В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями с 19:00 29 января до 17:00 31-го в Челябинске и Коркино объявляется предупреждение о НМУ первой степени опасности.
С 05:00 30 января до 17:00 31-го смог прогнозируется также в Карабаше, Сатке и Златоусте.
В четверг на Южном Урале облачно с прояснением, ночью в большинстве районов, днем местами пройдет небольшой снег, мокрый снег, ночью в горах — умеренный. В отдельных районах образуются гололедные явления (гололед, налипание мокрого снега на провода и предметы, на дорогах гололедица). Ветер неустойчивый и слабый — 1−6 м/с. Температура воздуха 30 января ночью минус 8−13, при прояснении — до 18, на крайнем западе — до 4, днем минус 1−6, в восточной половине — до 11 градусов.
В пятницу также облачно с прояснениями: ночью местами небольшой снег, в восточной половине минус 8−13, при прояснении до 18, в западной — 3−8 ниже нуля; днем 31 января небольшой, местами — умеренный снег, от нуля до минус 5 градусов. Ветер южный, юго-восточный, его скорость 2−7 м/с.
В субботу все еще облачно с прояснением: ночью небольшой, местами — умеренный снег, минус 1−6, при прояснении — до 11 градусов; днем 1 февраля местами небольшой снег, мокрый снег, от минус до плюс 4 градусов. Ветер уже западный 2−7 м/с.