В Челябинске вновь объявлен режим «черного неба»

В четверг на Южном Урале облачно с прояснением, ночью в большинстве районов, днем местами пройдет небольшой снег, мокрый снег, ночью в горах — умеренный. В отдельных районах образуются гололедные явления (гололед, налипание мокрого снега на провода и предметы, на дорогах гололедица). Ветер неустойчивый и слабый — 1−6 м/с. Температура воздуха 30 января ночью минус 8−13, при прояснении — до 18, на крайнем западе — до 4, днем минус 1−6, в восточной половине — до 11 градусов.