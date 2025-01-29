Жителям Башкирии установили 520 «умных» извещателей

По поручению Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова в прошлом году стартовал проект по установке извещателей с GSM-модулем. Люди с ОВЗ — первые, в чьих домах появились эти устройства. На реализацию пилотного проекта выделено порядка 10 млн рублей. У нас часто погибают на пожарах в том числе инвалиды — люди или не слышат, или выйти не могут при возгорании. Такой прибор отправляет сигнал четырем абонентам, например, соседям, в экстренные службы, пожарную часть, сельсовет, чтобы была оперативная реакция. Мы уже установили более 500 «умных» извещателей, есть первые результаты — были оперативные реагирования на сигналы. Эту работу мы продолжим.