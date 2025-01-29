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Жителям Башкирии установили 520 «умных» извещателей

Жителям Башкирии в прошлом году установили 520 пожарных извещателей с GSM-модулем.

Источник: Башинформ

«Умные» мини-сирены отправляют сигнал сразу на четыре адреса — в органы опеки, родным, в экстренные службы, в сельсовет. Об этом 29 января на пресс-конференции в конгресс-холле «Торатау», посвященной подведению итогов деятельности Башкирской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2024 году и постановке задач на 2025 год, сказал заместитель премьер-министра правительства РБ Ирек Сагитов.

По поручению Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова в прошлом году стартовал проект по установке извещателей с GSM-модулем. Люди с ОВЗ — первые, в чьих домах появились эти устройства. На реализацию пилотного проекта выделено порядка 10 млн рублей. У нас часто погибают на пожарах в том числе инвалиды — люди или не слышат, или выйти не могут при возгорании. Такой прибор отправляет сигнал четырем абонентам, например, соседям, в экстренные службы, пожарную часть, сельсовет, чтобы была оперативная реакция. Мы уже установили более 500 «умных» извещателей, есть первые результаты — были оперативные реагирования на сигналы. Эту работу мы продолжим.

сообщил Ирек Сагитов