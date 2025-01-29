Глава района рассказал об утилизации песка с мазутом в Ростовской области

На территории полигона в Усть-Донецком районе Ростовской области нет загрязненного песка с мазутом. В этом убедились местные жители и общественники, сообщил в Telegram глава районной администрации Виктор Гуснай.
— Мы предоставили инициативной группе всю необходимую помощь для проверки. Теперь, надеюсь, все сомнения развеяны, — написал Виктор Гуснай.
Чиновник отметил, что местный полигон работает в штатном режиме, соблюдая все экологические нормы.
— Что касается мазута, используемого на полигоне: он применялся ранее и будет использоваться как топливо в печах для утилизации бытового мусора, — добавил Виктор Гуснай.
Глава администрации Усть-Донецкого района попросил земляков не поддаваться провокациям и доверять только официальным источникам информации.
Напомним, ранее о запрете ввоза загрязненного песка сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. Глава региона подчеркнул, что основными условиями в такой ситуации могут быть только безопасные и экологичные решения, которые не навредят окружающей среде и здоровью людей.