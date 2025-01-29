Глава района рассказал об утилизации песка с мазутом в Ростовской области

Напомним, ранее о запрете ввоза загрязненного песка сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. Глава региона подчеркнул, что основными условиями в такой ситуации могут быть только безопасные и экологичные решения, которые не навредят окружающей среде и здоровью людей.