Бесплатную парковку в Храброво планируют перенести, а нынешнюю платную — расширить

В калининградском аэропорту «Храброво» планируют в будущем расширить платную парковку за счёт бесплатной. Об этом на брифинге сообщил директор авиагавани Александр Корытный.
В этом году платный паркинг будет увеличен на 100 единиц. При реконструкции аэровокзала (2027—2028 годы) платную стоянку серьёзно расширят. При этом под автомобили отведут не только участок, где сейчас можно оставлять машину безвозмездно, но и небольшую зелёную зону, которая соединяет сейчас существующие парковки.
Без денег транспорт в будущем можно будет ставить с правой стороны от Приморского кольца. Там также сделают заправки для электромобилей.
В пиковые периоды заполнены до отказа как платная, так и бесплатная стоянки.