Бесплатную парковку в Храброво планируют перенести, а нынешнюю платную — расширить

В этом году платный паркинг будет увеличен на 100 единиц. При реконструкции аэровокзала (2027—2028 годы) платную стоянку серьёзно расширят. При этом под автомобили отведут не только участок, где сейчас можно оставлять машину безвозмездно, но и небольшую зелёную зону, которая соединяет сейчас существующие парковки.