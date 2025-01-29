Директора омского предприятия оштрафовали за повторную невыплату зарплаты

Директору предприятия внесено представление. Помимо этого, руководитель был также привлечен к административной ответственности за невыплату в установленный срок зарплаты сотрудникам. Как пояснили в ведомстве, ранее он уже был привлечен к административной ответственности за аналогичное правонарушение.