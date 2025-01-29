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Директора омского предприятия оштрафовали за повторную невыплату зарплаты

Организация задолжала работникам более 4,2 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Жители Тары пожаловались в прокуратуру на «Расчетно-технический центр жилищно-коммунального хозяйства». Причиной обращения стала невыплата зарплаты работникам предприятия.

По результатам проверки было установлено, что предприятия не выплатило 99 сотрудникам зарплату на общую сумму в 4,2 млн рублей.

Директору предприятия внесено представление. Помимо этого, руководитель был также привлечен к административной ответственности за невыплату в установленный срок зарплаты сотрудникам. Как пояснили в ведомстве, ранее он уже был привлечен к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

Прокуратура добилась погашения задолженности по зарплате в полном объеме. Директора организации оштрафовали.

Ранее мы сообщали, что в Омске 56 сотрудникам предприятия не платили зарплату.