Директора омского предприятия оштрафовали за повторную невыплату зарплаты

Жители Тары пожаловались в прокуратуру на «Расчетно-технический центр жилищно-коммунального хозяйства». Причиной обращения стала невыплата зарплаты работникам предприятия.
По результатам проверки было установлено, что предприятия не выплатило 99 сотрудникам зарплату на общую сумму в 4,2 млн рублей.
Директору предприятия внесено представление. Помимо этого, руководитель был также привлечен к административной ответственности за невыплату в установленный срок зарплаты сотрудникам. Как пояснили в ведомстве, ранее он уже был привлечен к административной ответственности за аналогичное правонарушение.
Прокуратура добилась погашения задолженности по зарплате в полном объеме. Директора организации оштрафовали.
Ранее мы сообщали, что в Омске 56 сотрудникам предприятия не платили зарплату.