Выписывал себе премии, жена летала бизнес-классом: башкирский суд вынес приговор гендиректору магнитогорского аэропорта

С 2017 по 2019 год Евгений Кирсанов выписывал себе премии, а его жена летала бизнес-классом за счет средств аэропорта. Таким образом было растрачено больше двух миллионов рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье «Растрата». Мужчина признал вину лишь частично. Он отметил, что умысла на присвоение денег у него не было.