Выписывал себе премии, жена летала бизнес-классом: башкирский суд вынес приговор гендиректору магнитогорского аэропорта

В Башкирии вынесли приговор генеральному директору аэропорта Магнитогорска. Об этом рассказала объединенная пресс-служба судов республики.
С 2017 по 2019 год Евгений Кирсанов выписывал себе премии, а его жена летала бизнес-классом за счет средств аэропорта. Таким образом было растрачено больше двух миллионов рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье «Растрата». Мужчина признал вину лишь частично. Он отметил, что умысла на присвоение денег у него не было.
Абзелиловский районный суд с учетом смягчающих обстоятельств назначил Кирсанову два года колонии общего режима и на три года запретил ему занимать руководящие должности в коммерческих организациях. Приговор еще не вступил в законную силу.
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