Красную книгу Ростовской области обновили. Новое издание появилось на сайте донского правительства.
В Красную книгу вписали 220 видов растений, 254 объекта животного мира и 41 вид грибов. Издание вышло в двух томах.
По словам авторов, данная книга поможет сохранять удивительное разнообразие животного и растительного мира Ростовской области.
«Это результат трудов экологов и учёных, которые на протяжении десятилетий отслеживают изменения численности животных и растений. Собрание включает видовые очерки, которые содержат предложения по сохранению флоры и фауны Донского края. Красная книга позволяет отслеживать, как меняется биологическое разнообразие края, как, в том числе благодаря нашим общим усилиям, увеличиваются популяции редких и даже исчезающих видов. И, конечно, издание помогает повышать экологическую культуру, прежде всего, юных жителей региона», — сказано в предисловии.
Ознакомиться с книгой можно по ссылке здесь.