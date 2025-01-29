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Красную книгу Ростовской области обновили

Это третье издание книги.

Источник: официальный портал Правительства Ростовской области

Красную книгу Ростовской области обновили. Новое издание появилось на сайте донского правительства.

В Красную книгу вписали 220 видов растений, 254 объекта животного мира и 41 вид грибов. Издание вышло в двух томах.

По словам авторов, данная книга поможет сохранять удивительное разнообразие животного и растительного мира Ростовской области.

«Это результат трудов экологов и учёных, которые на протяжении десятилетий отслеживают изменения численности животных и растений. Собрание включает видовые очерки, которые содержат предложения по сохранению флоры и фауны Донского края. Красная книга позволяет отслеживать, как меняется биологическое разнообразие края, как, в том числе благодаря нашим общим усилиям, увеличиваются популяции редких и даже исчезающих видов. И, конечно, издание помогает повышать экологическую культуру, прежде всего, юных жителей региона», — сказано в предисловии.

Ознакомиться с книгой можно по ссылке здесь.

флора и фауна