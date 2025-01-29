Красную книгу Ростовской области обновили

«Это результат трудов экологов и учёных, которые на протяжении десятилетий отслеживают изменения численности животных и растений. Собрание включает видовые очерки, которые содержат предложения по сохранению флоры и фауны Донского края. Красная книга позволяет отслеживать, как меняется биологическое разнообразие края, как, в том числе благодаря нашим общим усилиям, увеличиваются популяции редких и даже исчезающих видов. И, конечно, издание помогает повышать экологическую культуру, прежде всего, юных жителей региона», — сказано в предисловии.