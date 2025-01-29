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Нижегородские льготники продолжат бесплатно питаться в школе после 18 лет

Как сообщает пресс-служба городской Думы Нижнего Новгорода, депутаты ведомства сохранили право на бесплатное питание льготных категорий школьников после достижении ими совершеннолетия.

Источник: РИА "Новости"

Согласно информации, в 2025 году сохранение льгот потребует из городского бюджета чуть более 2 млн рублей. В дальнейшем сумму скорректируют в зависимости от числа совершеннолетних школьников.

«Предложение о сохранение льготы логичное и экономически обоснованное, у города есть необходимые ресурсы», — отметил спикер городской Думы Евгений Чинцов.

Напомним, ранее право на бесплатное питание нижегородских детей по достижении ими совершеннолетия предложили сохранить.

Ранее сообщалось, что школьное питание подорожало в Чебоксарах.

Отныне учащиеся младших классов будут платить больше за еду в столовой. Завтрак для учеников с первого по четвертый класс будет стоить 40 рублей, до этого было 30 рублей. Полноценный обед обойдется в 90 рублей вместо 73 рублей.

Старшеклассникам тоже придется потратиться: завтрак для учеников с пятого по одиннадцатый класс подорожал на 15 рублей и теперь стоит 50 рублей, а стоимость обеда обойдется в 100 рублей, вместо 82 рублей.

образование