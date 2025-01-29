Нижегородские льготники продолжат бесплатно питаться в школе после 18 лет

Согласно информации, в 2025 году сохранение льгот потребует из городского бюджета чуть более 2 млн рублей. В дальнейшем сумму скорректируют в зависимости от числа совершеннолетних школьников.
«Предложение о сохранение льготы логичное и экономически обоснованное, у города есть необходимые ресурсы», — отметил спикер городской Думы Евгений Чинцов.
Напомним, ранее право на бесплатное питание нижегородских детей по достижении ими совершеннолетия предложили сохранить.
Ранее сообщалось, что школьное питание подорожало в Чебоксарах.
Отныне учащиеся младших классов будут платить больше за еду в столовой. Завтрак для учеников с первого по четвертый класс будет стоить 40 рублей, до этого было 30 рублей. Полноценный обед обойдется в 90 рублей вместо 73 рублей.
Старшеклассникам тоже придется потратиться: завтрак для учеников с пятого по одиннадцатый класс подорожал на 15 рублей и теперь стоит 50 рублей, а стоимость обеда обойдется в 100 рублей, вместо 82 рублей.