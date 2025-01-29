Критик Соседов назвал Клаву Коку и Валю Карнавал пустоцветами

— Я подошел к ней и сказал: «Эдита Станиславовна, я очень хотел бы взять у вас интервью для газеты “Гудок”. И она согласилась, но предложила провести интервью не в Москве, а в Ленинграде, где у нее был запланирован авторский концерт, посвященный памяти Александра Александровича Броневицкого. Узнав, что я никогда не был в Ленинграде, ~Пьеха сказала: “Приезжайте на несколько дней. Вы и на концертах моих побываете, и сходите на экскурсии по городу. Вам не нужна будет гостиница, я дружу с ленинградским детским домом № 53, остановитесь там, в гостевой комнате”.~ Пьеха дала мне свой телефон и телефон директора детского дома Нины Ивановны Чувашовой — прекрасной женщины, которая в прямом смысле слова жила в этом детском доме и воспитывала этих детей как своих. Кстати, в этом детском доме много времени проводил Стас Пьеха — его мать Илона постоянно была на гастролях, и он часто оставался там жить. В общем, это было как в сказке: я жил в этом детском доме десять дней, посмотрел Ленинград, сходил на концерт и взял прекрасное интервью у Эдиты Пьехи. Эдита Станиславовна была очень довольна получившимся материалом и прислала мне благодарственное письмо, которое я до сих пор храню.