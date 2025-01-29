Скончался заслуженный артист РФ Борис Улитин. Он озвучивал «Звездные войны» и «Пиратов Карибского моря»

Отец Бориса Улитина руководил театром на Литейном, а мать была балериной в Мариинском театре. Будучи ребенком, Борис Александрович остался в осажденном Ленинграде на попечении тети. Мать он увидел только в 1943 году.
После был театральный институт, а по завершении учебы Улитина пригласили в труппу Театра комедии. Там Борис Александрович прослужил около 60 лет.
Улитин также был актером озвучания. Его голосом говорят герои «Звездных войн», «Чужого против хищника», «Пиратов Карибского моря» и многих других фильмов.
Дата и место похорон пока не назывались.