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Скончался заслуженный артист РФ Борис Улитин. Он озвучивал «Звездные войны» и «Пиратов Карибского моря»

Житель блокадного Ленинграда и заслуженный артист РФ Борис Улитин скончался на 86-м году жизни. Об этом 29 января сообщил комитет по культуре Петербурга.

Источник: Комитет по культуре Санкт‑Петербурга

Отец Бориса Улитина руководил театром на Литейном, а мать была балериной в Мариинском театре. Будучи ребенком, Борис Александрович остался в осажденном Ленинграде на попечении тети. Мать он увидел только в 1943 году.

После был театральный институт, а по завершении учебы Улитина пригласили в труппу Театра комедии. Там Борис Александрович прослужил около 60 лет.

Улитин также был актером озвучания. Его голосом говорят герои «Звездных войн», «Чужого против хищника», «Пиратов Карибского моря» и многих других фильмов.

Дата и место похорон пока не назывались.