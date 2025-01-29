Создана математическая модель для прогнозирования численности вредителей леса

В их число вошли непарный и сибирский шелкопряд, дубовая листовертка, сосновая пяденица и другие виды крайне опасных вредителей, способных вызвать массовую гибель деревьев. На базе проведенного анализа исследователи разделили насекомых на две группы, представители одной из которых часто переживали вспышки размножения и резкие падения, тогда как популяции остальных вредителей были стабильными на протяжении десятков или даже сотен лет.