Создана математическая модель для прогнозирования численности вредителей леса

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Исследователи из России разработали математический подход, позволяющий максимально точно оценивать состояние популяций лесных насекомых-вредителей при колебаниях различных экологических и климатических факторов. Разработка ученых позволит прогнозировать численность этих вредителей с точностью до 90%, сообщила пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).
«Нам удалось понять, почему существуют “вспышечные” виды, и узнать, как “тихий” и незаметный вид может превратиться во врага растений. За последние десятилетия такие случаи были неоднократно описаны. С помощью нашей модели можно будет искать среди миллионов видов насекомых те виды, которые представляют потенциальную опасность, и отслеживать динамику их численности», — пояснил сотрудник Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН (Москва) профессор Владислав Суховольский, чьи слова приводит пресс-служба РНФ.
Как отмечают ученые, в российских и зарубежных лесах периодически происходят вспышки размножения различных видов насекомых-вредителей, которые приводят к массовой гибели деревьев и к коллапсу местных экосистем. Нечто похоже, например, происходит в последние несколько десятилетий в Канаде, где вспышки размножения жуков-короедов охватили более 18 млн га леса и сделали его чрезвычайно уязвимым к пожарам.
Ученых давно интересует, можно ли предсказывать новые вспышки размножения подобных вредителей леса, а также то, что именно провоцирует эти эпизоды, какие насекомые могут принимать участие в них. Для получения подобных сведений российские исследователи изучили, как менялась численность 15 различных разновидностей насекомых, проживающих на протяжении нескольких десятков лет в 30 популяциях в разных лесах Земли.
В их число вошли непарный и сибирский шелкопряд, дубовая листовертка, сосновая пяденица и другие виды крайне опасных вредителей, способных вызвать массовую гибель деревьев. На базе проведенного анализа исследователи разделили насекомых на две группы, представители одной из которых часто переживали вспышки размножения и резкие падения, тогда как популяции остальных вредителей были стабильными на протяжении десятков или даже сотен лет.
Последующий математический анализ истории популяции этих двух групп вредителей позволил исследователям вывести простое уравнение — так называемую авторегрессионную модель, которая с точностью до 90% описывает динамику численности «вспышечных» видов насекомых. Этот математический инструмент позволяет очень точно прогнозировать состояние популяций вредителей даже при очень небольших объемах исходных данных, что делает его удобным для практического использования, подытожили ученые.