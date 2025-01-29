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Ликсутов: схему метро Москвы перевели на китайский язык

Схему московского метро перевели на китайский язык — теперь ее можно будет найти на интерактивных экранах. Об этом рассказал руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

Источник: РИА "Новости"

Он отметил, что теперь на экранах появятся отдельные разделы, в которых можно построить маршруты для гостей из Китайской Народной Республики (КНР) и тех, кто интересуется китайским языком, передает агентство городских новостей «Москва».

Тем временем улицы столицы уже украсили перед китайским Новым годом.

В Москве начинаются мероприятия в честь китайского праздника. Встречают его, как в Поднебесной, уже во второй раз. Жителей и гостей города ждет насыщенная событийная и гастрономическая программа.

Так, москвичей с нетерпением ждут на фестивале «Китайский Новый год», который проходит в рамках проекта «Зима в Москве». Всех желающих принять участие в праздновании будут приветствовать с 28 января по 9 февраля на Тверском бульваре. На площадке работают два шале, в которых проводятся мастер-классы, лекции и творческие занятия под руководством знатоков азиатской культуры.

метро