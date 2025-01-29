Ликсутов: схему метро Москвы перевели на китайский язык

Так, москвичей с нетерпением ждут на фестивале «Китайский Новый год», который проходит в рамках проекта «Зима в Москве». Всех желающих принять участие в праздновании будут приветствовать с 28 января по 9 февраля на Тверском бульваре. На площадке работают два шале, в которых проводятся мастер-классы, лекции и творческие занятия под руководством знатоков азиатской культуры.