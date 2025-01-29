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Паром «Павлово — Тумботино» пустят раньше сроков из-за ледохода на Оке

В 200 км от Нижнего Новгород вскрылась Ока.

Источник: Нижегородская правда

Паром между городом Павлово и поселком Тумботино запустят раньше сроков из-за вскрытия реки Ока. Соответствующее поручение озвучил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Во время весеннего ледохода между населенными пунктами традиционно запускают паром, который перевозит пассажиров и автомобилистов с одного берега на другой. В другое время года там работает наплавной мост, по которому могут передвигаться все желающие.

Из-за аномально теплой зимы в Нижегородской области раньше сроков вскрылась Ока — из-за этого там начался ледоход, а значит, наплавной мост нужно убирать. В связи с этим Глеб Никитин поручил областному минтрансу организовать работу парома по маршруту Павлово-Тумботино в максимально быстрые сроки.

«Все должны быть готовы к изменению обстановки», — подчеркнул губернатор.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что судоходную трассу для паромной переправы между городом Павлово и левым берегом реки Оки обустроят в 2025 году.