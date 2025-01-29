Паром «Павлово — Тумботино» пустят раньше сроков из-за ледохода на Оке

Паром между городом Павлово и поселком Тумботино запустят раньше сроков из-за вскрытия реки Ока. Соответствующее поручение озвучил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Во время весеннего ледохода между населенными пунктами традиционно запускают паром, который перевозит пассажиров и автомобилистов с одного берега на другой. В другое время года там работает наплавной мост, по которому могут передвигаться все желающие.
Из-за аномально теплой зимы в Нижегородской области раньше сроков вскрылась Ока — из-за этого там начался ледоход, а значит, наплавной мост нужно убирать. В связи с этим Глеб Никитин поручил областному минтрансу организовать работу парома по маршруту Павлово-Тумботино в максимально быстрые сроки.
«Все должны быть готовы к изменению обстановки», — подчеркнул губернатор.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что судоходную трассу для паромной переправы между городом Павлово и левым берегом реки Оки обустроят в 2025 году.