«Разрушен гараж, повреждены две машины». В Барановичах мощный взрыв произошел в гаражном кооперативе, есть пострадавший

В Барановичах в гаражном кооперативе произошел взрыв. Подробности рассказали в пресс-службе Брестского областного управления МЧС.
Сообщение в МЧС о взрыве в гараже поступило 28 января в 20.10 часов. На месте было установлено, что в гаражном кооперативе произошел взрыв без последующего горения.
Взрыв случился в кирпичном гаражном боксе райцентре по улице Королика.
Во время взрыва был травмирован хозяин гаража. Сам гараж, где произошел взрыв в итоге разрушился, также была повреждена стенка соседнего гаражного бокса. Повреждения получили также два легковых автомобиля.
Хозяин гаража получил ожоги и травмы, но после оказания первой медицинской помощи мужчина от госпитализации отказался.
Причина взрыва устанавливается.
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