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Какие дворы благоустроят в Воронеже в 2025 году?

В этом году на благоустройство дворов в Воронеже выделено 175 млн рублей, сообщил мэр Сергей Петрин.

Планируется обновить 40 территорий во всех районах города. В этот перечень вошли и 14 дворов, где в прошлом году работы не были завершены из-за проблем с подрядчиком.

Коминтерновский район.

улица Беговая, 172;

улица 9 Января, 128;

Московский проспект, 7;

улица Шишкова, 71;

проспект Труда, 30;

улица Генерала Лизюкова, 49;

улица Новгородская, 131;

улица 45-й Стрелковой Дивизии, 283;

улица 60-летия ВЛКСМ, 5;

улица Антонова-Овсеенко, 13.

Левобережный район.

улица Рижская, 10, 12, 14;

улица Димитрова, 142, 144.

Железнодорожный район.

переулок Павловский, 56;

улица Переверткина, 39;

улица Артамонова, 38Б;

улица 25 Января, 14А.

Центральный район.

улица Желябова, 17;

улица Плехановская, 22;

проспект Революции, 9.

Советский район.

улица Карла Либкнехта, 57;

улица Космонавта Комарова, 7;

улица Юлюса Янониса, 11;

улица Южно-Моравская, 21, 22;

улица Молодогвардейцев, 13;

улица Космонавтов, 60;

улица 232-й Стрелковой Дивизии, 13, 37.

Ленинский район.

улица Чапаева, 122;

улица Красноармейская, 62;

улица Кропоткина, 9А, 9Б, 11А;

улица Летчика Колесниченко, 29, 31, 33;

улица Куцыгина, 35/1.

«Приступить к благоустройству планируется весной. Виды работ определяют сами жители из закрепленного в муниципальной программе перечня и утверждают их на общем собрании», — добавил глава города.

ЖКХ