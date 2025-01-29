Какие дворы благоустроят в Воронеже в 2025 году?

Планируется обновить 40 территорий во всех районах города. В этот перечень вошли и 14 дворов, где в прошлом году работы не были завершены из-за проблем с подрядчиком.
Коминтерновский район.
улица Беговая, 172;
улица 9 Января, 128;
Московский проспект, 7;
улица Шишкова, 71;
проспект Труда, 30;
улица Генерала Лизюкова, 49;
улица Новгородская, 131;
улица 45-й Стрелковой Дивизии, 283;
улица 60-летия ВЛКСМ, 5;
улица Антонова-Овсеенко, 13.
Левобережный район.
улица Рижская, 10, 12, 14;
улица Димитрова, 142, 144.
Железнодорожный район.
переулок Павловский, 56;
улица Переверткина, 39;
улица Артамонова, 38Б;
улица 25 Января, 14А.
Центральный район.
улица Желябова, 17;
улица Плехановская, 22;
проспект Революции, 9.
Советский район.
улица Карла Либкнехта, 57;
улица Космонавта Комарова, 7;
улица Юлюса Янониса, 11;
улица Южно-Моравская, 21, 22;
улица Молодогвардейцев, 13;
улица Космонавтов, 60;
улица 232-й Стрелковой Дивизии, 13, 37.
Ленинский район.
улица Чапаева, 122;
улица Красноармейская, 62;
улица Кропоткина, 9А, 9Б, 11А;
улица Летчика Колесниченко, 29, 31, 33;
улица Куцыгина, 35/1.
«Приступить к благоустройству планируется весной. Виды работ определяют сами жители из закрепленного в муниципальной программе перечня и утверждают их на общем собрании», — добавил глава города.