В Белгидромете рассказали, дождутся ли белорусы зимы и снега в феврале

Долгосрочные прогнозы говорят про то, что в целом февраль будет на 1−2 градуса выше климатической нормы. Но вместе с тем мы усматриваем, что буквально с первых чисел февраля в нашу республику придет похолодание, потому что тепло, которое мы сегодня наблюдаем, это аномалия. Она составляет 8−12 градусов, настолько температура выше того, что положено для конца января. Если смотреть по этим аномальным температурам, то нас ждет похолодание уже с первых дней февраля, когда в ночные часы уже будет слабый минус, но вместе с тем первого числа днем по стране еще будут слабоположительные температуры, но чем дальше, тем больше, уже в ночь на второе число от 0 до минус шести в среднем по республике.