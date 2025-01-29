В Белгидромете рассказали, дождутся ли белорусы зимы и снега в феврале

Как бы ни спорили белорусы о том, что такой теплой зимы, как сейчас, у нас еще не было, однако по данным синоптиков самой теплой зимой в истории метеонаблюдений в Беларуси остается зима 2019−2020 года.
Мы близки, но не бьем рекорд 2019−2020 года, все-таки на сегодняшний день тот зимний сезон ― самый теплый. Но нынешние погодные условия очень схожи с той зимой.
Что касается погоды, которая ожидает белорусов в феврале, специалист Белгидромета напоминает, что речь идет о долгосрочном прогнозе, точность которого еще будет корректироваться.
Долгосрочные прогнозы говорят про то, что в целом февраль будет на 1−2 градуса выше климатической нормы. Но вместе с тем мы усматриваем, что буквально с первых чисел февраля в нашу республику придет похолодание, потому что тепло, которое мы сегодня наблюдаем, это аномалия. Она составляет 8−12 градусов, настолько температура выше того, что положено для конца января. Если смотреть по этим аномальным температурам, то нас ждет похолодание уже с первых дней февраля, когда в ночные часы уже будет слабый минус, но вместе с тем первого числа днем по стране еще будут слабоположительные температуры, но чем дальше, тем больше, уже в ночь на второе число от 0 до минус шести в среднем по республике.
Самые холодные ночи синоптики ожидают с 3-го на 4-е и с 4-го на 5-е февраля, когда температура опустится до минус двух — минус девяти градусов, а при ясной погоде до минус 12.
Нынешние дожди также будут постепенно меняться на снег, и не исключено, что к 4-му февраля по республике сформируется снежный покров высотой до 3−5 сантиметров.