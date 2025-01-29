Запретят правый поворот на пр. Ленина — пр. Нагибина: какие изменения на дорогах Ростова ожидаются в 2025 году

Ростовская область, 29 января 2025. DON24.RU. Департамент транспорта Ростова запретит правый поворот на пересечении пр. Ленина и пр. М. Нагибина. Об этом сказано в документе планирования пассажироперевозок в Ростове на 2025−2029 годы, опубликованном на сайте городской администрации.