Запретят правый поворот на пр. Ленина — пр. Нагибина: какие изменения на дорогах Ростова ожидаются в 2025 году

Уточняется, что запрет не затронет один правый поворот с пр. Ленина на пр. Нагибина в сторону центра. Остальные направления для правых поворотов закроют.
Также на маршруте по ул. Малиновского и ул. Доватора, а также на Октябрьской площади поставят светофоры.
«Проведение реконструкции и введение светофорного регулирования на пересечении ул. Малиновского и ул. Доватора с мероприятиями по приоритету ОТ», — говорится в сообщении.
Кроме того, появится пешеходный переход через ул. Портовую на пересечении с ул. Всесоюзной, а на ул. 23-я Линия (в сторону ул. Мясникова) начнет действовать одностороннее движение.
Изменения вступят в силу в 2025 году, о точной дате неизвестно.
Ранее писали, что с 8 февраля в донской столице по ул. Тоннельной введут одностороннее движение и запретят остановку транспорта.