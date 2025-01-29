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Запретят правый поворот на пр. Ленина — пр. Нагибина: какие изменения на дорогах Ростова ожидаются в 2025 году

Ростовская область, 29 января 2025. DON24.RU. Департамент транспорта Ростова запретит правый поворот на пересечении пр. Ленина и пр. М. Нагибина. Об этом сказано в документе планирования пассажироперевозок в Ростове на 2025−2029 годы, опубликованном на сайте городской администрации.

Уточняется, что запрет не затронет один правый поворот с пр. Ленина на пр. Нагибина в сторону центра. Остальные направления для правых поворотов закроют.

Также на маршруте по ул. Малиновского и ул. Доватора, а также на Октябрьской площади поставят светофоры.

«Проведение реконструкции и введение светофорного регулирования на пересечении ул. Малиновского и ул. Доватора с мероприятиями по приоритету ОТ», — говорится в сообщении.

Кроме того, появится пешеходный переход через ул. Портовую на пересечении с ул. Всесоюзной, а на ул. 23-я Линия (в сторону ул. Мясникова) начнет действовать одностороннее движение.

Изменения вступят в силу в 2025 году, о точной дате неизвестно.

Ранее писали, что с 8 февраля в донской столице по ул. Тоннельной введут одностороннее движение и запретят остановку транспорта.