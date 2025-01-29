Экстренные службы Башкирии готовятся к наихудшему сценарию развития половодья

«Летние дождевые паводки случаются в Башкирии достаточно редко — раз в 30 лет. Если весеннее половодье в прошлом году мы прошли достаточно спокойно и без проблем, то в летний период пришлось заниматься и эвакуацией населения. Была организована работа всех ведомств, выбраны оптимальные режимы работы водохранилищ и гидротехнических сооружений, что позволило нам, самое главное, не допустить человеческих жертв, — заявил Кирилл Первов. — В этом году мы традиционно готовимся по наихудшему варианту развития событий. Предварительный прогноз от гидрометеорологов мы уже получили: пока все показатели находятся в рамках средних многолетних значений, в норме, но у нас впереди февраль и март, ситуация может измениться».
По его словам, все службы уже готовятся к весеннему половодью. Что касается территорий СНТ в районе Восточного выезда в Уфе, которые подтопило прошлым летом, здесь сложность в том, что люди стали использовать садовые дома под жилые.
«Проблема в том, что многие жители начали выбирать СНТ для места постоянного проживания. Если раньше подтапливало, проблем не возникало: вода ушла, граждане приехали в сады. Когда эта ситуация произошла, был облет территории. Мы посмотрели, где есть заросшие участки, дали рекомендации администрации района по расчистке. Ряд превентивных мероприятий было проведено, в том числе распиловка и чернение», — пояснил Кирилл Первов.
Начальник Главного управления МЧС по Башкирии Марат Латыпов добавил, что если объявляется режим ЧС, то эвакуация будет обязательной.
«Никто не собирается спрашивать население, собирается оно эвакуироваться или нет», — заявил Марат Латыпов.
Заместитель премьер-министра правительства РБ Ирек Сагитов подчеркнул, что этот вопрос нужно довести до всех, кто может оказаться в зоне подтопления.
«В данном вопросе важно оперативное оповещение населения, чтобы они успели забрать с собой ценные вещи и вещи первой необходимости», — отметил Ирек Сагитов.