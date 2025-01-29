Экстренные службы Башкирии готовятся к наихудшему сценарию развития половодья

«Летние дождевые паводки случаются в Башкирии достаточно редко — раз в 30 лет. Если весеннее половодье в прошлом году мы прошли достаточно спокойно и без проблем, то в летний период пришлось заниматься и эвакуацией населения. Была организована работа всех ведомств, выбраны оптимальные режимы работы водохранилищ и гидротехнических сооружений, что позволило нам, самое главное, не допустить человеческих жертв, — заявил Кирилл Первов. — В этом году мы традиционно готовимся по наихудшему варианту развития событий. Предварительный прогноз от гидрометеорологов мы уже получили: пока все показатели находятся в рамках средних многолетних значений, в норме, но у нас впереди февраль и март, ситуация может измениться».