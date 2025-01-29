Омским выпускникам рассказали, что нельзя делать во время ЕГЭ

Экзамены всегда становятся серьёзным испытанием для выпускников. От результатов экзамена часто зависит поступление в вуз, поэтому важно заранее знать все правила его проведения. О том, как в 2025 году будет проходить ЕГЭ, выяснила в минобре «Тульская служба новостей».