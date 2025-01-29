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Омским выпускникам рассказали, что нельзя делать во время ЕГЭ

Перед началом экзамена выпускников проверяют металлодетекторами.

Источник: Om1 Омск

Экзамены всегда становятся серьёзным испытанием для выпускников. От результатов экзамена часто зависит поступление в вуз, поэтому важно заранее знать все правила его проведения. О том, как в 2025 году будет проходить ЕГЭ, выяснила в минобре «Тульская служба новостей».

Во время экзамена на рабочем столе у выпускника могут находиться:

  • паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
  • чёрная гелевая или капиллярная ручка;
  • дополнительные материалы, если они разрешены по предмету (например, калькулятор и линейка на физике, орфографический словарь на литературе);
  • черновики, которые выдают организаторы;
  • лекарства, если они необходимы;
  • бутылка воды и перекус, если их упаковка не мешает другим участникам;
  • специальные технические средства для школьников с ограниченными возможностями здоровья.

Все остальные личные вещи необходимо оставить в специально отведённом месте.

На экзамене запрещено:

  • пользоваться шпаргалками или обращаться за помощью к другим участникам;
  • иметь при себе телефон, планшет, смарт-часы и другие гаджеты;
  • общаться в аудитории;
  • выносить черновики и экзаменационные материалы за пределы аудитории;
  • фотографировать задания или использовать любые электронные устройства.

Перед началом экзамена выпускников проверяют металлодетекторами. Если устройство срабатывает, ученик должен показать предмет, вызвавший сигнал.

образование