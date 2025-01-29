Омским выпускникам рассказали, что нельзя делать во время ЕГЭ

Экзамены всегда становятся серьёзным испытанием для выпускников. От результатов экзамена часто зависит поступление в вуз, поэтому важно заранее знать все правила его проведения. О том, как в 2025 году будет проходить ЕГЭ, выяснила в минобре «Тульская служба новостей».
Во время экзамена на рабочем столе у выпускника могут находиться:
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
- чёрная гелевая или капиллярная ручка;
- дополнительные материалы, если они разрешены по предмету (например, калькулятор и линейка на физике, орфографический словарь на литературе);
- черновики, которые выдают организаторы;
- лекарства, если они необходимы;
- бутылка воды и перекус, если их упаковка не мешает другим участникам;
- специальные технические средства для школьников с ограниченными возможностями здоровья.
Все остальные личные вещи необходимо оставить в специально отведённом месте.
На экзамене запрещено:
- пользоваться шпаргалками или обращаться за помощью к другим участникам;
- иметь при себе телефон, планшет, смарт-часы и другие гаджеты;
- общаться в аудитории;
- выносить черновики и экзаменационные материалы за пределы аудитории;
- фотографировать задания или использовать любые электронные устройства.
Перед началом экзамена выпускников проверяют металлодетекторами. Если устройство срабатывает, ученик должен показать предмет, вызвавший сигнал.