1 февраля завершается прием заявлений на сдачу ЕГЭ

До конца недели завершится прием заявлений на сдачу единого госэкзамена в 2025 году. 1 февраля — последний день, когда можно определиться с предметами по выбору и принести документы.
Школьники подают заявления в своих учебных заведениях, для этого им нужен только паспорт. Экстерны могут выбрать любую школу с госаккредитацией. Казанские выпускники прошлых лет обращаются в районные отделы образования по месту жительства. Помимо удостоверения личности, им надо будет предоставить СНИЛС, оригиналы документов об образовании или их заверенные копии, согласие на обработку персональных данных. Участники экзаменов с ограниченными возможностями здоровья должны принести медицинские заключения. Оформить документы могут не только сами выпускники, но и их родители, а также доверенные лица.
В 2025 году ЕГЭ пройдет в три этапа: досрочный (с 21 марта по 21 апреля), основной (с 23 мая по 23 июня) и дополнительный (с 4 по 23 сентября). Выпускники прошлых лет сдают единый госэкзамен с 20 июня по 1 июля. Для участников ГИА предусмотрена возможность пересдать один учебный предмет по выбору в дополнительные дни (3 и 4 июля).
Ознакомиться с расписанием экзаменов можно на сайте Рособрнадзора, сообщили в Министерстве образования и науки РТ.