1 февраля завершается прием заявлений на сдачу ЕГЭ

Школьники подают заявления в своих учебных заведениях, для этого им нужен только паспорт. Экстерны могут выбрать любую школу с госаккредитацией. Казанские выпускники прошлых лет обращаются в районные отделы образования по месту жительства. Помимо удостоверения личности, им надо будет предоставить СНИЛС, оригиналы документов об образовании или их заверенные копии, согласие на обработку персональных данных. Участники экзаменов с ограниченными возможностями здоровья должны принести медицинские заключения. Оформить документы могут не только сами выпускники, но и их родители, а также доверенные лица.