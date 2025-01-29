Петербуржцев предупредили об ошибочных счетах на оплату парковки

Как пояснили в СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга», это произошло из-за ошибки в системе. Проблема возникла в ходе тестирования функционала.
Во время тестирования системы некоторые жители центральных районов могли получить уведомление о необходимости оплатить льготное парковочное разрешение. Если такое сообщение появилось в вашем личном кабинете на региональном портале госуслуг, просьба не производить оплату и проигнорировать данное уведомление.
Для уточнения любых вопросов, связанных с работой парковочных зон, рекомендуется обратиться по номеру телефона горячей линии Городского центра управления парковками: 417−50−00.