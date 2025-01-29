И.о. сити-менеджера Ростова назвал приоритетным вопрос с вывозом мусора в городе

— Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь поставил ряд задач на ближайшее время. Ознакомился с проблемными сферами, на которые чаще всего жалуются сами ростовчане. В том числе одна из них — вывоз мусора, — написал Александр Скрябин.