И.о. сити-менеджера Ростова назвал приоритетным вопрос с вывозом мусора в городе

Исполняющий обязанности главы администрации Ростова-на-Дону Александр Скрябин выделил приоритетные направления своей будущей работы в новой должности. Пост о этом был опубликован в телеграм-канале чиновника.
— Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь поставил ряд задач на ближайшее время. Ознакомился с проблемными сферами, на которые чаще всего жалуются сами ростовчане. В том числе одна из них — вывоз мусора, — написал Александр Скрябин.
Управленец пообещал оперативно изучить лучшие региональные и муниципальные практики по обращению с отходами и предложить комплексное решение.
Также в ответ на комментарии жителей донской столицы в Telegram и.о. главы ростовской администрации заверил, что собирается вести работу открыто и в рамках конструктивного диалога.
Напомним, утром 28 января Александра Скрябина назначили первым заместителем сити-менеджера, а уже днем на заседании депутатов объявили о том, что чиновник будет замещать должность главы ростовской администрации.
Управленец занял должность после отставки Алексея Логвиненко. Бывший глава администрации города пояснил, что написал заявление по собственному желанию «в связи с состоянием здоровья и будущим переходом на новое место работы».