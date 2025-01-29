Вспышка ветрянки произошла среди студентов из Индии в вузе Екатеринбурга

— Пять первокурсников Уральского государственного медицинского университета, которые приехали учиться в Россию из Индии, заболели ветряной оспой. Поскольку они проживают в общежитии учебного заведения, для минимизации рисков распространения инфекции их госпитализировали в лечебное учреждение, — рассказали в региональном ведомстве.