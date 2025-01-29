Вспышка ветрянки произошла среди студентов из Индии в вузе Екатеринбурга

В екатеринбургском вузе произошла вспышка ветрянки среди студентов из Индии. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Свердловской области.
— Пять первокурсников Уральского государственного медицинского университета, которые приехали учиться в Россию из Индии, заболели ветряной оспой. Поскольку они проживают в общежитии учебного заведения, для минимизации рисков распространения инфекции их госпитализировали в лечебное учреждение, — рассказали в региональном ведомстве.
На данный момент ведомством проводится эпидрасследование. Специалисты предотвращают распространение инфекции. В адрес университета направлено предписание о проведении профилактических мероприятий.
За контактными студентами установлено медицинское наблюдение. Большинство из них ранее уже переносили ветреную оспу. Все они переведены на дистанционное обучение до 10 февраля 2025 года. Ситуация находится на контроле.