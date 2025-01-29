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71-летнего уфимца не могут отыскать уже второй день

В Уфе вторые сутки разыскивают 71-летнего мужчину.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе разыскивают 71-летнего Бориса Матвеева. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».

Как сообщают волонтеры, местонахождение мужчины неизвестно со вчерашнего дня. Приметы пропавшего: его рост — 168 сантиметра, у него среднее телосложение, седые волосы и серо-голубые глаза. Был одет в черную куртку, серый свитер, синие джинсы, черные ботинки, черную вязаную шапку и коричневые перчатки.

Волонтеры «ЛизаАлерт Башкортостан» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, обратиться по телефонам 8 (800) 700−54−52 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.

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