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Сотрудники МЧС освободили палец годовалого ребенка из пластмассовой игрушки

В Жлобине родители вызвали МЧС из-за пальца ребенка, застрявшего в пластмассовой ложке.

Источник: Комсомольская правда

В Жлобине МЧС вызвали из-за ребенка, который засунул палец в пластмассовую игрушку, сообщили в пресс-службе МЧС.

Вызов в МЧС поступил вечером 29 января примерно в 19.56 часов. Родители ребенка 2024 года рождения сообщили, что мальчик игрался с пластмассовой ложечкой, просунул в отверстие палец, а снять ее у них не получается.

Когда прибыли спасатели, большой палец ребенка уже немного распух. Для того, чтобы снять игрушку с пальца малыша, сотрудники МЧС использовали подручные средства. Все закончилось благополучно.

Еще в Барановичах мощный взрыв произошел в гаражном кооперативе, есть пострадавший: «Разрушен гараж, повреждены две машины».

Также в Гродно студент на Renault отправил машину в кювет, где она опрокинулась.