Сотрудники МЧС освободили палец годовалого ребенка из пластмассовой игрушки

В Жлобине МЧС вызвали из-за ребенка, который засунул палец в пластмассовую игрушку, сообщили в пресс-службе МЧС.
Вызов в МЧС поступил вечером 29 января примерно в 19.56 часов. Родители ребенка 2024 года рождения сообщили, что мальчик игрался с пластмассовой ложечкой, просунул в отверстие палец, а снять ее у них не получается.
Когда прибыли спасатели, большой палец ребенка уже немного распух. Для того, чтобы снять игрушку с пальца малыша, сотрудники МЧС использовали подручные средства. Все закончилось благополучно.
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