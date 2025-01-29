В Омске ищут перевозчика для эвакуации населения

В Омске ищут подрядчика для эвакуации населения. Соответствующий аукцион на портале ЕИС «Закупки» объявила мэрия Омска. Заявки для участия в торгах принимаются до 4 февраля. Цена контракта составляет около 274 000 рублей.
По условиям конкурсной документации, перевозчик, победивший в торгах, должен по первому же звонку из Единой дежурно-диспетчерской службы Омска предоставить автобусы для эвакуации населения. Транспорт должен быть подан в течение часа. Вместимость салона транспортного средства должна составлять от 20 и от 46 человек. В случае поломки другой транспорт перевозчик обязан предоставить в течение 30 минут.
Отметим, что такие контракты заключались и ранее, это требование безопасности, однако услуги по эвакуации омичей, к счастью, ни разу не потребовались.