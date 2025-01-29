В Омске ищут перевозчика для эвакуации населения

По условиям конкурсной документации, перевозчик, победивший в торгах, должен по первому же звонку из Единой дежурно-диспетчерской службы Омска предоставить автобусы для эвакуации населения. Транспорт должен быть подан в течение часа. Вместимость салона транспортного средства должна составлять от 20 и от 46 человек. В случае поломки другой транспорт перевозчик обязан предоставить в течение 30 минут.