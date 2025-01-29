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Народные дружинники могут получать матподдержку в Иркутской области

Такой закон приняли на 20-й сессии Заксобрания региона.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области народные дружинники могут получать материальную поддержку. Такой закон приняли на 20-й сессии Заксобрания региона. Их будут стимулировать за счет денег из областного бюджета. Условия, размеры и порядок установят в последующем.

— Это может быть, например, вознаграждение за оказание помощи органам внутренних дел в охране общественного порядка при патрулировании территорий или вознаграждение за оказание помощи правоохранительным органам в раскрытии преступлении , — сказано в сообщении.

Также будет проходить личное страхование дружинников на время их участия мероприятиях и допльготы с компенсациями.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что мужчине подозреваемому в покушении на убийство бывшей жены и четырех своих детей.