Густой туман накрыл Ростовскую область утром 29 января

— Туман ожидается ночью и в первой половине дня, местами — сильный туман. Также ожидается гололедица. Ветер будет юго-восточным 5−10 м/с. В темное время суток столбики термометров установятся в пределах от −2 до +3, днем будет до +2−7, по югу — до +11 градусов, — говорится в прогнозе погоды.