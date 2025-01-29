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Густой туман накрыл Ростовскую область утром 29 января

Сильный туман ожидается в Ростовской области предстоящей ночью и следующим утром.

Источник: Комсомольская правда

Утром 29 января густой туман сохранялся в Ростове-на-Дону и местами по региону. Синоптики предупреждают, что подобная погода также возможна предстоящей ночью и утром 30 января.

— Туман ожидается ночью и в первой половине дня, местами — сильный туман. Также ожидается гололедица. Ветер будет юго-восточным 5−10 м/с. В темное время суток столбики термометров установятся в пределах от −2 до +3, днем будет до +2−7, по югу — до +11 градусов, — говорится в прогнозе погоды.

Напомним, ранее из-за тумана на Дону объявили штормовое предупреждение. Пешеходов и водителей попросили быть очень осторожными в условиях плохой видимости.