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Ждём «Джамбо Джет»: в Храброво пообещали самолёты большей вместимости для летних полётов из Москвы и Питера

Речь про лайнеры западного производства.

Источник: Аргументы и факты

Летом в Калининград полетят из Москвы и Санкт-Петербурга лайнеры большей вместимости, чем сейчас. Об этом «Клопс» сообщил глава аэропорта Храброво Александр Корытный.

«Есть договорённости, — заверил руководитель. — Будут ставить на Санкт-Петербург А330, будут лайнеры “Боинг 777”. К нам летает А350. Есть вероятность, что в этом году будет “Боинг 747”, его ещё называют “Джамбо Джет”, который давно нигде не появлялся. Он есть в парке авиакомпании “Россия”. Насколько знаю, его поставили на крыло, вернули в строй. Есть вероятность, что он тоже будет выполнять рейсы».

Широкофюзеляжных лайнеров в этом году ожидается больше, чем в прошлом. Аэропорт запасается соответствующей техникой.

«Большие надежды, но и большая ответственность», — заключил Корытный.

Пассажиропоток Храброво в минувшем году вырос. В этом — ожидают прибавление на треть в пик туристического сезона.