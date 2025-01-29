Ждём «Джамбо Джет»: в Храброво пообещали самолёты большей вместимости для летних полётов из Москвы и Питера

«Есть договорённости, — заверил руководитель. — Будут ставить на Санкт-Петербург А330, будут лайнеры “Боинг 777”. К нам летает А350. Есть вероятность, что в этом году будет “Боинг 747”, его ещё называют “Джамбо Джет”, который давно нигде не появлялся. Он есть в парке авиакомпании “Россия”. Насколько знаю, его поставили на крыло, вернули в строй. Есть вероятность, что он тоже будет выполнять рейсы».