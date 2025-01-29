Сегодня ночью в Омске перекроют мост 60-летия ВЛКСМ

В ночь с 29-го на 30-е января на мосту имени 60-летия ВЛКСМ, где проводятся ремонтные работы, будет полностью перекрыто движение. Ограничения для всех видов транспорта вводятся с 0:00 до 5:00.
Как сообщили в департаменте транспорта, в это время объект будут очищать от снега и наледи. О том, что мост будут периодически закрывать по ночам: со среды на четверг и с субботы на воскресенье, мэрия предупреждала омичей заранее. Это связано с необходимостью проведения ремонтных работ и очистки моста от снега и наледи.