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Сегодня ночью в Омске перекроют мост 60-летия ВЛКСМ

Объект будут чистить от снега и наледи.

Источник: Комсомольская правда

В ночь с 29-го на 30-е января на мосту имени 60-летия ВЛКСМ, где проводятся ремонтные работы, будет полностью перекрыто движение. Ограничения для всех видов транспорта вводятся с 0:00 до 5:00.

Как сообщили в департаменте транспорта, в это время объект будут очищать от снега и наледи. О том, что мост будут периодически закрывать по ночам: со среды на четверг и с субботы на воскресенье, мэрия предупреждала омичей заранее. Это связано с необходимостью проведения ремонтных работ и очистки моста от снега и наледи.