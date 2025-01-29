В Севастополе закрыли рейд

«Морской пассажирский транспорт приостановил движение», — сказано в сообщении.
Причина остановки не указывается.
Паромы и катера — метеозависимый транспорт. Рейд периодически закрывают также в целях безопасности при объявлении воздушной тревоги.
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв — РИА Новости Крым. Движение пассажирских катеров и паромов через Севастопольскую бухту временно перекрыто. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
«Морской пассажирский транспорт приостановил движение», — сказано в сообщении.
Причина остановки не указывается.
Паромы и катера — метеозависимый транспорт. Рейд периодически закрывают также в целях безопасности при объявлении воздушной тревоги.