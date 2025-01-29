Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Севастополе закрыли рейд

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв — РИА Новости Крым. Движение пассажирских катеров и паромов через Севастопольскую бухту временно перекрыто. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

Источник: РИА "Новости"

«Морской пассажирский транспорт приостановил движение», — сказано в сообщении.

Причина остановки не указывается.

Паромы и катера — метеозависимый транспорт. Рейд периодически закрывают также в целях безопасности при объявлении воздушной тревоги.