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Правительство ужесточило запрет шпаргалок на ЦТ

МИНСК, 29 янв — Sputnik. Правительство запретило фотографировать экзаменационные материалы на Централизованном тестировании (ЦТ), следует из официального постановления Совмина № 41, опубликованного на Национальном правовом интернет-портале в среду.

Источник: Sputnik.by

Эту норму прописали в Положении о порядке организации и проведения ЦТ.

В предыдущей версии говорится, что нельзя брать с собой «любые устройства приема, хранения, передачи информации, а также справочную информацию на любом носителе».

Иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы на любом носителе, письменные заметки и иные устройства приема, хранения и передачи информации.

прописано в новой редакции

Добавлена и строка о том, что нельзя выносить из аудиторий и пункта ЦТ как экзаменационные материалы, так и листы для рабочих записей. Кроме того, участникам ЦТ запрещено переговариваться и «произвольно выходить из аудитории».

Помимо этого, решено, что Минобразования будет определять график ЦТ и состав экспертов для экспертизы экзаменационных материалов.

Ранее сообщалось, что в 2025 году ЦТ состоится с 26 мая по 5 июня.

Для многих предметов определены две даты: 26 мая и 2 июня пройдут испытания по математике, биологии, всемирной истории (новейшее время), географии, истории Беларуси в контексте всемирной истории, иностранному языку (английский, немецкий, французский, испанский, китайский).

образование