Правительство ужесточило запрет шпаргалок на ЦТ

Эту норму прописали в Положении о порядке организации и проведения ЦТ.
В предыдущей версии говорится, что нельзя брать с собой «любые устройства приема, хранения, передачи информации, а также справочную информацию на любом носителе».
Иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы на любом носителе, письменные заметки и иные устройства приема, хранения и передачи информации.
Добавлена и строка о том, что нельзя выносить из аудиторий и пункта ЦТ как экзаменационные материалы, так и листы для рабочих записей. Кроме того, участникам ЦТ запрещено переговариваться и «произвольно выходить из аудитории».
Помимо этого, решено, что Минобразования будет определять график ЦТ и состав экспертов для экспертизы экзаменационных материалов.
Ранее сообщалось, что в 2025 году ЦТ состоится с 26 мая по 5 июня.
Для многих предметов определены две даты: 26 мая и 2 июня пройдут испытания по математике, биологии, всемирной истории (новейшее время), географии, истории Беларуси в контексте всемирной истории, иностранному языку (английский, немецкий, французский, испанский, китайский).