Для участников СВО подготовили 4,5 тысячи земельных участков в Крыму

В целях поддержки участников специальной военной операции и их семей в Крыму для передачи в собственность сформировано почти 4,5 тысячи земельных участков, сообщил Владимир Константинов, председатель Государственного совета республики.
На территории полуострова для участников специальной военной операции подготовлено 4419 земельных участков, которые расположены в семи массивах: Лесновское, Молочненское и Штормовское поселения Сакского района, Окуневское поселение Черноморского района, Семисотское поселение Ленинского района и Николаевское поселение Симферопольского района.
В настоящее время соответствующие органы занимаются подключением коммуникаций, чтобы создать комфортные условия для проживания. По словам Константинова, на данный момент участникам специальной военной операции уже передано 2548 земельных участков, в том числе 1633 участка в 2024 году.
Стоит отметить, что в прошлом году круг лиц, имеющих право на поддержку, был расширен. В него вошли бойцы частных военных компаний и те, кто заключил контракт на прохождение военной службы в Крыму, независимо от их постоянной регистрации.