Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Для участников СВО подготовили 4,5 тысячи земельных участков в Крыму

В Крыму участникам СВО предоставили 2 548 земельных участков.

Источник: Комсомольская правда

В целях поддержки участников специальной военной операции и их семей в Крыму для передачи в собственность сформировано почти 4,5 тысячи земельных участков, сообщил Владимир Константинов, председатель Государственного совета республики.

На территории полуострова для участников специальной военной операции подготовлено 4419 земельных участков, которые расположены в семи массивах: Лесновское, Молочненское и Штормовское поселения Сакского района, Окуневское поселение Черноморского района, Семисотское поселение Ленинского района и Николаевское поселение Симферопольского района.

В настоящее время соответствующие органы занимаются подключением коммуникаций, чтобы создать комфортные условия для проживания. По словам Константинова, на данный момент участникам специальной военной операции уже передано 2548 земельных участков, в том числе 1633 участка в 2024 году.

Стоит отметить, что в прошлом году круг лиц, имеющих право на поддержку, был расширен. В него вошли бойцы частных военных компаний и те, кто заключил контракт на прохождение военной службы в Крыму, независимо от их постоянной регистрации.