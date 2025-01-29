«Добро пожаловаться!»: Давайте вместе сделаем Ростов лучше

Обращайтесь к нам, если устали от вида грязных улиц, разбитых дорог и стихийных свалок. Если хотите защитить деревья от незаконной вырубки. Если накопились вопросы к работе общественного транспорта. Присылайте фотографии неработающих светофоров, поваленных столбов, затопленных помещений и других коммунальных «пейзажей».