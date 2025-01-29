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«Добро пожаловаться!»: Давайте вместе сделаем Ростов лучше

«КП-Ростов-на-Дону» принимает жалобы читателей на транспорт, мусор и другие коммунальные проблемы.

Источник: Комсомольская правда

Хотите привлечь внимание к проблемам города и области? Расскажите о них в самом народном издании страны! В честь своего столетия «Комсомолка» запускает рубрику «Городская среда: Добро пожаловаться!», которая поможет нашим читателям достучаться до самых «высоких кабинетов».

Обращайтесь к нам, если устали от вида грязных улиц, разбитых дорог и стихийных свалок. Если хотите защитить деревья от незаконной вырубки. Если накопились вопросы к работе общественного транспорта. Присылайте фотографии неработающих светофоров, поваленных столбов, затопленных помещений и других коммунальных «пейзажей».

Если вы не знаете, какие льготы и пособия положены, а номера «горячих линий» не отвечают, — все это тоже к нам.

Мы сделаем все, чтобы ответить каждому, кто напишет на редакционный номер: 8−909−409−00−00 или на электронную почту dmitriy.kutepov@phkp.ru.

Добивайтесь справедливости вместе с «КП» — главным изданием о людях и для людей. Давайте делать мир вокруг себя лучше. Ведь, где «Комсомолка» — там победа!